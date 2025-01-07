Будапешт, 7 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Украина обязана соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу. Об этом 7 января заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он отметил, что в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром ситуацию, касающуюся прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

«Мы обговорили, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — написал Сийярто в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на следующий день завил, что власти страны обсудят ответные меры на решение Украины отказаться от транзита российского газа. Ранее в их числе он называл остановку поставок электроэнергии и значительное снижение поддержки украинцев на территории Словакии.

Президент России Владимир Путин отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.