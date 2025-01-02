Братислава, 2 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Словацкие власти обсудят шаги, которые должны стать ответом Украине на её решение отказаться от транзита российского газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Роберт Фицо

«Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж [главы киевского режима Владимира] Зеленского», — сказал руководитель правительства в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, в качестве одной из таких мер может стать снижение помощи украинским гражданам, которые находятся в Словакии. Фицо подчеркнул, что его партия готова поддержать подобную инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Украина предупредила о прекращении транзита российского газа через свою территорию с января 2025 года. Киев отказался продлевать соответствующие соглашения с РФ.

1 января российская компания «Газпром» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через украинскую территорию. Отмечалось, что с наступлением нового года организация лишена технической и юридической возможности продолжать подачу топлива.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Киев пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год. По его словам, для возобновления поставок через Украину нужно было до июля 2024 года заключить новый договор.

31 декабря словацкое министерство экономики подчеркнуло, что Словакия обеспечена газом на случай остановки транзита российского голубого топлива. Вместе с тем Фицо 1 января предупредил, что прекращение транзита газа через Украину приведёт к суровым последствиям для всех стран ЕС.