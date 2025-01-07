Вашингтон, 7 января, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Жителей Гренландии ожидает «огромная выгода» в случае, если они одобрят вхождение острова в состав США. Об этом вечером 6 января заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Гренландия — невероятное место, её жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп пообещал, что США при таком варианте развития событий будут защищать и беречь Гренландию, отметив, что его сын Дональд Трамп — младший поехал на остров, чтобы посетить там «прекрасные места и достопримечательности». Он также пообещал вернуть Гренландии «величие».

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2024 года Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить во владение США остров Гренландия, входящий в состав Дании. В ответ на это гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться. Позднее, 4 января, Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости Гренландии от Королевства Дания.

Американские СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году сообщали, что он интересовался возможностью приобретения Гренландии, входящей в состав Дании на правах широкой автономии. Датские власти отказались обсуждать такую возможность, назвав эту идею Трампа абсурдной.

Гренландия была колонией Дании с 1953 года, а позднее стала самоуправляемой территорией и с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования. Большинство населения острова (менее 60 тыс. человек) поддерживают его независимость, однако идёт полемика по поводу того, как это лучше реализовать и как это в целом повлияет на уровень жизни.