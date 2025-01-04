Копенгаген, 4 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости острова от Королевства Дания. Об этом пишет британское издание Reuters.

Patrick Pleul/DPA/TASS

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперёд и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнёрами», — отметил политик в новогодней речи.

Эгеде сообщил о наличии определённых препятствий на пути сотрудничества Гренландии с другими странами, продиктованными «оковами колониализма». Премьер-министр также отметил, что решение о независимости предстоит принять народу острова. В агентстве подчеркнули, что такого рода высказывание Эгеде говорит о существенных изменениях риторики вокруг будущего арктического острова.

Гренландия являлась колонией Дании с 1953 года, позже стала самоуправляемой территорией, а с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования. Большинство населения острова, которое составляет менее 60 тыс. человек, поддерживают независимость, однако пока ведётся полемика по поводу того, как это лучше реализовать и как это в целом повлияет на уровень жизни.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.