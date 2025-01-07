Москва, 7 января, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Законопроект о выносе платы за текущий ремонт в отдельный платёж доработают ко второму чтению. Об этом сообщил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ», — приводит «РИА Новости» слова парламентария.

По словам депутата, данный закон поспособствует повышению прозрачности трат управляющий компаний и качества выполняемых работ. Кошелев отметил, что в настоящий момент в платёжных квитанциях за ЖКХ указываются как «расходы на содержание и текущий ремонт». Так, уточнил парламентарий, текущий ремонт гарантирует безопасность эксплуатации дома, а также снижает износ и разрушение конструкций, что позволяет экономить на проведении капремонта. Несмотря на это, жители зачастую не понимают, на что идут деньги, так как средства на текущий ремонт собираются в составе общей суммы на содержание жилья.

«Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах», — добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление.

Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

С 25 декабря 2024 года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись.