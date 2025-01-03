Москва, 4 января, 2025, 00:20 — ИА Регнум. С 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом, в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая оплату за газ, электричество, водоснабжение и отопление. Подробности рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов «Российской газете».

Иван Шилов ИА Регнум ЖКУ

По словам депутата, конечный процент зависит от региональных властей.

Повышение было запланировано в федеральном бюджете на 2025–2027 годы, закон о котором был принят Госдумой в декабре 2024 года.

Повышение тарифов обусловлено экономическими факторами, в том числе с инфляцией, ростом цен на коммунальные ресурсы, материалы и зарплаты.

Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%.

Кроме того, возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 декабря 2024 года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись.

Правом получения субсидии обладают граждане, которые владеют или пользуются жильем по договорам найма, являются членами жилищных кооперативов либо собственниками жилых помещений. Кроме того, для положительного решения о предоставлении субсидии необходима постоянная регистрация в данном жилье, а также отсутствие задолженности ЖКХ.

Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.