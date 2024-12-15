Москва, 15 декабря, 2024, 05:46 — ИА Регнум. С 25 декабря текущего года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«С 25 декабря 2024 года оформление субсидий через портал «Госуслуги» потребует обязательного наличия электронной подписи (усиленной неквалифицированной или квалифицированной). Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений. В случае предоставления неполного комплекта документов рассмотрение заявки может быть приостановлено на срок до десяти рабочих дней, что дает заявителю время на исправление недочётов», — приводит «РИА Новости» слова Бондаря.

Вместе с этим Бондарь напомнил, что с 25 сентября начали действовать новые правила, которые усложняют процедуру получения субсидий для нарушивших обязательства по оплате ЖКХ.

Так, изменения коснулись процесса рассмотрения заявок. Теперь социальные службы должны учитывать данные из Государственной системы ЖКХ, содержащей истории платежей за последние три года. Если выяснится, что гражданин имеет подтверждённую задолженность, в субсидии могут отказать, пояснил эксперт.

Вместе с этим Бондарь уточнил, что правом получения субсидии обладают граждане, которые владеют или пользуются жильем по договорам найма, являются членами жилищных кооперативов либо собственниками жилых помещений. Кроме того, для положительного решения о предоставлении субсидии необходима постоянная регистрация в данном жилье, а также отсутствие задолженности ЖКХ.

Ужесточение процесса оформления субсидий Бондарь также связал с ростом мошенничества.

«Среди наиболее распространенных схем — подделка документов для получения субсидий, сокрытие реальных доходов или владения несколькими объектами недвижимости, а также использование поддельных платежных документов. Общие объёмы мошенничества в этой сфере оцениваются в миллионы рублей ежегодно», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Бондарь сообщил, что для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления. По его словам, многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.

В конце октября член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила, что пенсионеры в России имеют ряд льгот при оплате ЖКУ. Они предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю доходов. Этот показатель устанавливают регионы. Также закон предусматривает компенсацию расходов по капитальному ремонту для некоторых групп пенсионеров.

Епифанова добавила, что есть льготы для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Сталинграда. С ноября вступают в силу новые правила расчёта компенсаций за коммунальные платежи. Благодаря им пенсионерам будут реже отказывать в выплатах из-за долгов за ЖКУ.