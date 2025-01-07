Вашингтон, 7 января, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Ответа на вопрос о планах избранного президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным не дал избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Расслабьтесь, ребята», — ответил Вэнс улыбкой на вопрос после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, которое транслировалось 6 января телеканалом CNN на YouTube-канале.

После заседания Конгресса США, на котором окончательно утвердили победу Трампа на состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборах в стране, Вэнс сфотографировался с несколькими конгрессменами. В числе представителей Конгресса была Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), которая неоднократно обрушивалась с критикой на действующую администрацию Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский 5 января заявил, что не желает садиться за стол переговоров втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, перед этим украинский политик намеревается договориться с главой Белого дома, а также привлечь к переговорам Евросоюз.

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что любые переговоры по разрешению украинского конфликта должны вести только Россия и США без какого-либо участия в них Украины.

Путин 19 декабря отмечал, что Москве не требуются предварительные условия для переговоров с Киевом. Глава государства уточнил, что переговоры должны учитывать уже достигнутые соглашения и реалии на фронте. Ранее российский лидер подчёркивал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.