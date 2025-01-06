Москва, 6 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Выдающихся российских спортсменов не всегда чтят и уважают на Западе. Об этом 6 января заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

РИА Новости/Владимир Федоренко

«Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», — приводит её слова Sport24.

Она затруднилась ответить на вопрос, кто из российских спортсменов в последнее время запомнился на Западе.

«Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычеркивают», — отметила Роднина.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов считает, что решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы Олимпийских игр увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.