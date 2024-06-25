Москва, 25 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой заявил, что решения Запада в отношении спортсменов из России на Олимпиаде направлены на раскол российского общества.

ИА Регнум Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

«Я считаю, что в этом виноваты не спортсмены, а наши спортивные чиновники. Было понятно, что все эти решения Запада были направлены на раскол нашего общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой всё держалось. Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. В итоге пришли туда, куда пришли», — отметил Фетисов.

Депутат добавил, что за флаг и гимн России сегодня российские бойцы проливают кровь.

Век спортсмена недолог, и у них есть детские мечты выступить на этих соревнованиях. Спортсмен должен сам принимать решение, хочет он быть в такой ситуации или нет. То же самое заявил президент. Но тогда пусть они не обижаются, если кто-то сочтёт их не разведчиками в тылу врага, а предателями, подчеркнул Фетисов.

Бывший тренер рассказал, что не смотрит никакие международные соревнования. Более того, по его мнению, это предательство — показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу.

«Кто-то говорит: «Но для специалистов же важно смотреть эти трансляции, чтобы быть в курсе основных тенденций». Я специалист, каких в мире не так много. Я и игрок, и тренер, и министр, и сенатор, и депутат. Но мне это до лампочки. Может, кому-то это доставляет удовольствие, а мне это противно», — поделился Фетисов.

Как рассказал экс-хоккеист, он выступал за рубежом, когда был железный занавес без поддержки тысячи болельщиков в триколоре. Тогда они были в красной форме против всего мира, и это придавало дополнительную уверенность. Все понимали, что страна ждёт от них конкретных результатов, и это не пустые слова, заявил бывший хоккеист.

Вячеслав Фетисов выступал за сборную СССР (России) и ЦСКА, а в 1990-е годы за американские команды «Нью-Джерси Дэвилс» и «Детройт Ред Уингз». В 1998–2002 годах он был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз», с которым в 2000 году выиграл Кубок Стэнли. Фетисов — двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею. C 2009 по 2012 год занимал пост президента хоккейного клуба ЦСКА.

Международный олимпийский комитет в июне опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Президент Владимир Путин в этой связи отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать собственный спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

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