Молдавия, 6 января, 2025, 18:31 — ИА Регнум. МИД Молдавии вызвал представителя посольства РФ после заявлений об энергетическом кризисе в Приднестровье. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства 6 января.

Sputnik/РИА Новости/Михай Карауш

В министерстве назвали заявления по поводу ситуации в Приднестровье «дезинформацией», якобы распространяемой посольством РФ в республике.

«Категорически осуждаем ложные заявления, призванные расколоть общество Республики Молдавии и замаскировать истинную причину энергетического кризиса в приднестровском регионе. Это циничная попытка манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинёв или Киев, тогда как реальная ответственность лежит исключительно на Москве», — говорится в заявлении.

В частности, Молдавия обвинила «Газпром» в отсутствии предложений по жизнеспособному решению для обеспечения непрерывных поставок газа в республику.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

2 января зампредседателя правительства и министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.

5 января государственный секретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан сообщил, что в Приднестровье отказались от помощи Кишинёва на фоне газового кризиса.