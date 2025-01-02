Тирасполь, 2 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов. Об этом сообщил 2 января первый зампредседателя правительства и министр экономического развития республики Сергей Оболоник.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия… Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса», — сказал чиновник, слова которого приводит информационное агентство «Новости Приднестровья».

Оболоник уточнил, что сейчас делается всё, чтобы заводы смогли отгрузить готовую продукцию со складов. Первый вице-премьер отметил, что 5 января станут поняты окончательные потребности бытового сектора в энергии.

По его словам, после этого власти определят энергетический баланс и будут решать, за счёт чего можно высвободить ресурсы для промышленных предприятий. Чиновник подчеркнул, что в Тирасполе надеются, что рано или поздно проблемы в энергетике Приднестровья разрешатся.

Он назвал ситуацию управляемой и напомнил, что республика столкнулась с энергокризисом только вчера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. До этого компания «Газпром» объявила, что приостановит транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв.

Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией. При этом «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

29 декабря поставщик природного газа в Приднестровье компания «Тираспольтрансгаз» остановила подачу голубого топлива в 12 госучреждений, подконтрольных Кишинёву. Газ отключили в районе городов Дубоссары, Бендеры и в прилегающих районах.

30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Он добавил, что контракт с приднестровским предприятием не продлевался.