В Приднестровье приостановили работу почти все промышленные предприятия
Тирасполь, 2 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов. Об этом сообщил 2 января первый зампредседателя правительства и министр экономического развития республики Сергей Оболоник.
«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия… Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса», — сказал чиновник, слова которого приводит информационное агентство «Новости Приднестровья».
Оболоник уточнил, что сейчас делается всё, чтобы заводы смогли отгрузить готовую продукцию со складов. Первый вице-премьер отметил, что 5 января станут поняты окончательные потребности бытового сектора в энергии.
По его словам, после этого власти определят энергетический баланс и будут решать, за счёт чего можно высвободить ресурсы для промышленных предприятий. Чиновник подчеркнул, что в Тирасполе надеются, что рано или поздно проблемы в энергетике Приднестровья разрешатся.
Он назвал ситуацию управляемой и напомнил, что республика столкнулась с энергокризисом только вчера.
Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. До этого компания «Газпром» объявила, что приостановит транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв.
Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией. При этом «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.
29 декабря поставщик природного газа в Приднестровье компания «Тираспольтрансгаз» остановила подачу голубого топлива в 12 госучреждений, подконтрольных Кишинёву. Газ отключили в районе городов Дубоссары, Бендеры и в прилегающих районах.
30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Он добавил, что контракт с приднестровским предприятием не продлевался.