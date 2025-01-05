Тирасполь, 5 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Тираспольтрансгаз», находящаяся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), отказалась от предложения Кишинёва оказать помощь в импорте газа из ЕС. Об этом сообщил государственный секретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«2 января 2025 года «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. В тот же день «Тираспольтрансгаз» отказался от этой формы сотрудничества», — отметил он.

Боросан также сообщил, что со стороны Молдавии поступало и другое предложение, согласно которому Кишинёв бы сам закупал газ для снабжения ГРЭС для потребителей правого берега Днестра, однако, по его словам, ответа ещё не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

2 января зампредседателя правительства и министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.

5 января минобороны ПМР сообщило, что военные оказывают помощь местным жителям. На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей, термосы для еды и горячего питья переданы школам-интернатам, отметили в ведомстве.