Москва, 6 января, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли поражение украинским формированиям в районе 16 населённых пунктов Курской области. Об этом 6 января сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Александрия, Казачья Локня, Гуево, Лебедевка, Куриловка, Малая Локня, Леонидово, Мирный, Махновка, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Русское Поречное, Черкасское Поречное, Суджа и Старая Сорочина.

За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 485 военных, включая 150 человек при попытке прорыва к хутору Бердин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» нанесли удары по наступающему противнику, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен 6 января отметил, что ближайшие две недели могут стать очень опасными в украинском конфликте из-за провокационных действий Киева. Эксперт уточнил, что это возможно из-за намерения главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта с Россией, что выразилось в применении украинскими войсками американских ракет ATACMS для обстрелов Белгородской области и попытке их контратаки в приграничных районах Курской области.