Москва, 6 января, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в Курской области до 485 бойцов, включая 150 человек при попытке прорыва к хутору Бердин. Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Уточняется, что украинская армия для попытки остановки продвижения ВС России предприняла контратаку в направлении населённого пункта Большое Солдатское, которую успешно пресекли войска российской группировки «Север».

В ведомстве отметили, что в результате этого противник потерял на данном направлении более 150 военных, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

«За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортёров», — говорится в сообщении.

Украинские войска также за это время лишились 39 боевых бронированных машин, инженерной машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийского орудия, семи минометов и станции радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, четыре украинских боевика сдались в плен, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января украинская армия предприняла попытку контратаки в направлении хутора Бердин в курском приграничье. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» нанесли удары по наступающему противнику, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен 6 января отметил, что ближайшие две недели могут стать очень опасными в украинском конфликте из-за провокационных действий Киева. Эксперт уточнил, что это возможно из-за намерения главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта с Россией, что выразилось в применении украинскими войсками американских ракет ATACMS для обстрелов Белгородской области и попытке их контратаки в приграничных районах Курской области.