Курск, 5 января, 2025, 16:41 — ИА Регнум. ВСУ предприняли попытку контратаки, чтобы остановить наступление ВС РФ в Курской области, российские войска нанесли поражение штурмовой группе противника. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Попытка контратаки была предпринята утром 5 января, сказано в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

«Около 09:00 мск, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ», — отметила пресс-служба.

Было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин противника, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила о нанесении поражения живой силе и технике ВСУ в районах 15 населённых пунктов Курской и Сумской областей.

За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили до 340 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении превысили 49 тыс. человек, отмечалось также в сообщении.