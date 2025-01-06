Осло, 6 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Ближайшие две недели могут оказаться крайне опасными в конфликте на Украине из-за провокационных действий киевского режима. Такое мнение 6 января высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

AP/TASS

«Очень опасная ситуация будет в ближайшие две недели до ухода администрации [действующего президента США Джо] Байдена», — заявил он в эфире телеканала Wion.

По мнению Дизена, это произойдёт из-за желания главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта с Россией, что выразилось в применении украинскими формированиями американских ракет ATACMS для обстрелов территории РФ и попытке их контратаки в приграничье Курской области.

«Это очень опасное время, мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области <…> чтобы усложнить мирные усилия [избранного президента США Дональда] Трампа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января украинские боевики попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS. Тогда российские боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» уничтожили все ракеты.

В Минобороны подчеркнули, что Россия ответит на эти действия киевского режима, поддерживаемого его кураторами с Запада.

В военном ведомстве 5 января рассказали, что украинские формирования предприняли попытку контратаки, чтобы остановить наступление Вооружённых сил РФ в Курской области. Отмечалось, что в ходе удара артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин противника.