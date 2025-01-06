Вашингтон, 6 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. США не стоит вмешиваться в конфликт на Украине, потому что это противоречит их геополитическим интересам. Об этом 6 января написало американское издание 19fortyfive.

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa

«Главным приоритетом Вашингтона должно быть сохранение позиции невмешательства в продолжающийся конфликт. <…> Политика администрации [избранного президента США Дональда] Трампа в отношении Украины должна быть направлена на продвижение американских, а не украинских интересов», — говорится в публикации.

По словам автора материала, Украина никогда не была в фокусе серьёзного геополитического интереса США, которым необходимо решительно отвергнуть попытки Киева и стран Восточной Европы втянуть их в конфликт на Украине теперь или в будущем.

Уточняется, что украинский конфликт важен лишь для европейских стран и в связи с этим США стоит полностью переложить на них всю ответственность за поддержку Киева, если не удастся достигнуть мирного соглашения. Страх же европейцев перед якобы угрозой со стороны России является безосновательным, потому что Москве этого не нужно, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 декабря американский журналист Джексон Хинкл отметил, что какие-либо переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вестись только между Россией и США без какого-либо участия в них Киева. Он отметил что США годами «ведут войну» против России, из-за чего имеет место всё большая эскалация.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января признал, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. По его словам, украинские формирования в то время незаметно получили много оружия.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Блинкена. Дипломат напомнила, что одной из задач специальной военной операции является демилитаризация Украины.