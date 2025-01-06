Вашингтон, 6 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Любые переговоры по разрешению украинского конфликта должны вести только Россия и США без какого-либо участия в них Украины. Такое мнение 6 января высказал американский журналист Джексон Хинкл.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Украина не должна быть вовлечена в переговоры вообще. Думаю, это должно быть только между США и Россией, поскольку [вооружённый конфликт] идёт между США и Россией», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Хинкла, США годами «ведут войну» против России и потому в течение времени наблюдается всё большая эскалация.

Американский журналист добавил, что любой лидер на Украине, как и глава киевского режима Владимир Зеленский, являлся бы марионеткой западных государств, а потому участие украинской стороны в таких переговорах не нужно.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 января заявил, что не желает садиться за стол переговоров втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы киевского режима, перед этим он намеревается договориться с главой Белого дома, а также привлечь к переговорам Евросоюз.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 2 января заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, если Москва заплатит «достаточно высокую цену». Ещё одним условием он назвал получение Киевом гарантий безопасности «с участием США».

Президент РФ 19 декабря 2024 года отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что в ходе переговорного процесса Киеву необходимо учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.