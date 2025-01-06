Вашингтон, 6 января, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Если бы избранный президент США Дональд Трамп не одержал победу на выборах, то цивилизация была бы потеряна. Об этом 6 января заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Evan Vucci/AP/TASS Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трампа

«Если бы Дональд Трамп не победил на этих выборах, цивилизация была бы потеряна», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, участник штурма Капитолия в 2021 году, американский блогер, известный как шаман Джейк Анджели, заявил, что приход Трампа к власти в США является поворотным моментом в истории страны.

Трамп победил на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Всего за него проголосовали 304 выборщика, его соперница Камала Харрис набрала 167 голосов. 6 января результаты утвердит конгресс США, а 20 января запланирована инаугурация избранного президента.

В конце ноября действующий президент США Джо Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.