Вашингтон, 6 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Участник штурма Капитолия в 2021 году, американский блогер, известный как шаман, Джейк Анджели (настоящее имя Джейкоб Энтони Анджели Чансли), заявил, что приход к власти в США избранного президента Дональда Трампа является поворотным в истории страны моментом.

Zuma/TASS Джейк Анджели

«Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу», — процитировало американца «РИА Новости».

По его словам, какой бы путь ни выбрал Вашингтон, судьба страны во многом зависит от выбора, сделанного администрацией Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, в ходе которых победу одержал президент США Джо Байден. В результате беспорядков пять человек, в том числе полицейский, погибли. В США по делу о штурме Капитолия, в котором заседает конгресс, были арестованы сотни человек.

Анджели был одним из участников штурма Капитолия. На нём был необычный наряд, который в соцсетях назвали «костюмом викинга». В руках у активиста было копьё, с которого свисал американский флаг. В интернете разошлась фотография, на которой Анджели сидит в кресле спикера сената.

Через три дня после штурма, 9 января, Анджели арестовали по обвинению в хулиганских действиях и насильственном проникновении на территорию Капитолия. В ноябре 2021 года его приговорили к 41 месяцу тюремного заключения. В марте 2023 года американец вышел на свободу.

На президентских выборах в ноябре 2024 года победил Трамп. Инаугурация пройдёт 20 января.