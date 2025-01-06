Москва, 6 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Приёмный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев после отъезда из России вынужден был начать работать грузчиком для содержания своей семьи — жены и пятерых детей. Об этом 6 января сообщил Telegram-канал SHOT.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территории Анапы Дмитрий Тюленев

Отмечается, что семья в два раза — с 15 млн рублей до 7,9 млн рублей — снизила цену на дом в Анапе, который ранее попытались поджечь неизвестные, однако желающих его купить пока нет. По словам Тюленева, его семья попала в критическую ситуацию в новогодние праздники, оставшись почти без денег на существование.

«Сам он (приёмный отец блогера. — Прим. ред.) сейчас берётся за любые подработки, но за границей без знания языка с этим непросто. В основном берут грузчиком или разнорабочим делать ремонт в квартирах. Тюленев говорит, что они до сих пор боятся возвращаться в РФ и скрывают своё местоположение», — говорится в сообщении.

Приёмный отец блогера рассчитывает на финансовую помощь общественников из РФ или российских звёзд шоу-бизнеса. При этом сам Милохин не оказывает семье помощь, снимая свои видео в ОАЭ и Таиланде.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 сентября 2024 года неизвестные попытались сжечь дом Тюленева с помощью «коктейля Молотова», однако пожар удалось оперативно потушить. Приёмный отец блогера заявил, что утром нашёл во дворе записку, в которой неизвестные предлагали отправить его семью «в ад», а Милохина — на СВО.

Милохин 18 сентября отказался возвращаться в Россию из Дубая после поджога дома его приёмного отца. Он также заявил, что не собирается возвращаться на родину из-за близящегося осеннего призыва на срочную службу.

В начале сентября 2023 года блогер вернулся в Москву из Дубая, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить Милохина в армию, чтобы он мог доказать свою верность России. Позднее, 12 сентября, блогер улетел в Дубай.

Милохин покинул Россию осенью 2022 года и отказался от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период». Позднее он исполнил гимн Украины во время стрима с блогером Артуром Бабичем.