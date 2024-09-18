Краснодар, 18 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. TikTok-блогер Даня Милохин отказался возвращаться в Россию из Дубая после того, как неизвестные подожгли дом его приёмного отца в Краснодарском крае. Об этом 18 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Даня Милохин

Как утверждает канал, Милохин уже связался с семьёй и выразил готовность помочь, однако из-за границы — возвращаться на родину он не собирается ввиду близящегося осеннего призыва на срочную службу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь дом Дмитрия Тюленева, приёмного отца блогера, забросив к нему на участок «коктейль Молотова». Пожар удалось оперативно потушить. Тюленев рассказал, что утром нашёл во дворе записку, в которой неизвестные предлагали отправить его семью «в ад», а Милохина — на СВО.

Милохин 8 сентября 2023 года вернулся в Москву из Дубая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел в Дубай.

Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период». Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.