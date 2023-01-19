Анапа, Краснодарский край, 19 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В октябре 2022 года Даня Милохин внезапно для всех покинул шоу «Ледниковый период». Своим продюсерам на Первом канале тиктокер сказал, что просто устал и хочет улететь в Дубай, чтобы немного отдохнуть. В недоумении тогда были и его партнерша Женя Медведева, и наставник Илья Авербух. Татьяна Тарасова, которая на этом шоу занимает место председателя жюри, и вовсе обвинила юного блогера в недостойном поведении.

Okras Даня Милохин

Вероятность того, что Милохин одумается и вернется обратно, еще теплилась у фанатов, но вскоре стало понятно, что Даня пересек океан и поселился в Лос-Анджелесе. А дальше понеслось, сначала на одном из стримов тиктокер исполнил гимн Украины на пару с блогером Артуром Бабичем, потом записал трек, где обматерил Первый канал.

Если трек про «Первый» обидел в основном его коллег по цеху, то исполнение гимна Украины спровоцировало волну критики уже от обычных россиян. Многие известные люди высказывались: «Ну теперь его карьера в России закончена. Уехал в США и сразу выучил мову».

фото из личного архива Дмитрия Тюленева

На Родине у Дани осталось две семьи; его биологическая мама и сводные брат и сестра, с которыми он не общается, а также приемные мама и папа, с которыми он поддерживает связь.

Журналистка ИА REGNUM пообщалась с приемным отцом Дани Дмитрием Тюленевым и была удивлена, что в разговоре с семьей Милохин говорит совсем другие вещи, не те, которые транслирует в своих соцсетях.

ИА REGNUM: Когда вы последний раз общались с Даней? И что он говорит про свои поступки, сожалеет или считает исполнение гимна Украины правильным решением?

Дмитрий Тюленев: Я общался с Даней буквально вчера. Поверьте, он любит Родину. Он признает, что это была ошибка. По разговору с ним понятно, что он даже не осознавал все последствия, которые могут наступить. Для Дани всё это ребячество, и он не понимает, что многие люди в России воспринимают это серьезно. Сын любит свою Родину и хочет вернуться домой, он постоянно говорит, что очень хочет к нам в гости приехать — очень соскучился. Я не думаю, что Даня занял позицию против России, его просто спровоцировали.

ИА REGNUM: А кто мог его спровоцировать?

Дмитрий Тюленев: Даня в силу возраста очень доверчив, взрослые умные люди этим пользуются и манипулируют им. На него и друзья очень сильно влияют. Очень много блогеров из Украины, они занимают такую позицию. А Даню легко спровоцировать, тот же Бабич, который из Украины, влияет на него сильно. Очень выгодно спровоцировать человека публичного и перетянуть на свою сторону.

фото из личного архива Дмитрия Тюленева

ИА REGNUM: А вы пытались ему объяснить, что его поступки неправильные?

Дмитрий Тюленев: Я говорил ему, чтобы он больше так не делал. Ну он еще ребенок, если его начинать воспитывать, то может быть обратный эффект. Все его ошибки — это его опыт, который он уже начинает осознавать. Он уже не рад тому, что записал этот клип про Первый канал, и уж тем более, что спел гимн Украины. Он сейчас очень переживает за всё это. Весь этот скандал точно стал для него уроком. Единственное, что он хочет, — это вернуться домой.

ИА REGNUM: Как вы думаете у него будет шанс вернуться?

Дмитрий Тюленев: Я одного прошу, не топить его сейчас. Нельзя его ставить на одну ступень с предателями Родины, которые из-за угла вякают на Россию. Мне очень не хочется потерять контакт с сыном. И я вижу по нему, что он нуждается в семье еще сильнее, чем раньше. Он нас не забывает, на Новый год прислал всем очень классные подарки. Он нас очень любит.

Отец Дани Милохина надеется, что российские власти не примут во внимание многочисленные просьбы публичных людей признать блогера иноагентом и что его сын вскоре вернется домой.

Беседовала Надежда Румер