Москва, 6 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Весь российский народ презирает главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 6 января заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что утерявший легитимность Зеленский в ходе своего недавнего интервью нарушил правила стандартной политкорректности между конфликтующими государствами, согласно которым можно давать крайне отрицательные оценки элитам противоборствующей стороны, но не всему народу этой страны. Политик уточнил, что так было даже в случае с фашистской Германией, когда идеология удерживалась в парадигме «люди нам не враги».

«Зелёная тварь заявила, что она «презирает весь российский народ». Понятно, и «весь российский народ презирает» ублюдка», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь для российского народа личная месть главе киевского режима не должна закончиться после его отстранения от должности, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский отказался давать интервью блогеру Лексу Фридману на русском языке, несмотря на то, что тот ему это предложил. Глава киевского режима объяснил свой отказ тем, что он «презирает русский народ».

Зеленский также в ходе этого интервью выразил сожаление, что его не пригласили на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он признался, что «хотел бы» присутствовать на таком важном событии.

При этом глава киевского режима не смог сдержать эмоции и за три часа интервью несколько раз использовал нецензурную брань. Зеленский использовал мат, когда беседа шла о России и властях страны, комментируя отказ Запада ввести санкции против РФ перед началом спецоперации на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште украинская сторона была безразлична.