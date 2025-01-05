Киев, 6 января, 2025, 00:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Трамп

Зеленский признался, что «хотел бы» попасть на такое важное событие для Америки.

«Я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — сказал Зеленский в интервью блогеру Лексу Фридману.

16 декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации.

Как сообщало ИА Регнум, Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России, заявил Зеленский Фридману.