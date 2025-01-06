Москва, 6 января, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества стоимостью почти 24 млрд рублей, принадлежащего экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Об этом сообщил ТАСС.

Алексей Никольский/РИА Новости Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов

Исполнительные листы о конфискации имущества были переданы приставам в декабре 2024 года. В доход государства предстоит изъять имущество и денежные средства Абызова на сумму 23,5 млрд рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 млрд рублей.

Всего в отношении бывшего чиновника за период с 2020 по конец 2024 года открыто семь исполнительных производств.

Вину в инкриминируемых преступлениях фигурант не признал.

Как сообщало ИА Регнум, пятерых осуждённых по делу Михаила Абызова освободили из-под стражи, так как они отбыли наказание до вступления приговора в силу.

Преображенский районный суд Москвы в декабре 2023 года признал Абызова виновным в хищении 4 млрд рублей и приговорил к 12 годам колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 80 млн рублей.

Кроме того, Абызов выплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры России. Общая сумма иска составила более 32 млрд рублей.

Экс-министра задержали в марте 2019 года в его доме в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путём. Всего в деле было 12 фигурантов.