Москва, 20 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Пятерых осужденных по делу экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова освободили из-под стражи, так как они отбыли наказание до вступления приговора в силу. Об этом 20 августа сообщил адвокат бывшего министра Александр Аснис.

РИА Новости/Алексей Майшев Яна Балан

«Ещё во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у неё истёк срок по наказанию», — процитировал юриста ТАСС.

Аснис добавил, что Екатерина Заяц и Олег Серебренников на время следствия были под домашним арестом. Их срок наказания тоже истёк, фигурантов освободили.

Как сообщало ИА Регнум, Преображенский районный суд Москвы в декабре 2023 года признал Абызова виновным в хищении 4 млрд рублей и приговорил к 12 годам колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 80 млн рублей.

Кроме того, Абызов выплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры России. Общая сумма иска составила более 32 млрд рублей.

Экс-министра задержали в марте 2019 года в его доме в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путём. Всего в деле было 12 фигурантов.