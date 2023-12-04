Москва, 4 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 4 декабря в своём Telegram-канале сообщил о гибели в зоне спецоперации заместителя командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.

Минобороны России

«Тяжёлая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал он.

Гусев выразил соболезнование родным, близким, сослуживцам Завадского, отметив, что его имя, мужественного офицера и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны.

Владимир Завадский окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, а также Московское высшее общевойсковое командное училище. Он занимал посты заместителя начальника учебного центра и командира учебного танкового полка, командира мотострелковой дивизии и бригады, начальника штаба мотострелковой бригады.

Кроме того, Завадский учился в Общевойсковой академии Вооружённых Сил России. В 2018–2021 годах возглавлял 4-ю гвардейскую танковую («Кантемировскую») дивизию. Был награждён орденом Мужества и рядом наград Министерства обороны.