Москва, 26 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова, который подозревается в масштабном хищении финансовых средств и выводе их за границу. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и правоохранительных органов.

Kremlin.ru Михаил Абызов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России сегодня возбудил против Абзыва уголовное дело. Его подозревают в создании организованной преступной группировки, хищении финансовых средств в размере около 4 млрд рублей и выводе этих средств за границу.

Напомним, что Абызов в конце 90-х и начале 2000 годов работал в структурах РАО «ЕЭС России», затем работал в различных бизнес-структурах, связанных с энергетикой и другими отраслями, а в 2012 году сперва стал советником президента, а вскоре вошел в состав первого правительства Дмитрия Медведева в качестве министра по делам Открытого правительства. В этой должности он пробыл до 2018 года. В составе второго правительства Медведева данную должность упразднили, и Абызов с госслужбы ушел.

В конце 2018 года он переехал на постоянное место жительства в Италию.

Однако, по данным источников, 25 марта Абызов был в Москве. Сегодня он, по данным источников, был задержан сотрудниками ФСБ.