Москва, 22 декабря, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства РФ Михаила Абызова Преображенский районный суд Москвы 21 декабря приговорил за хищение 4 млрд рублей к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 80 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Абызов

В уголовном деле подсудимого было много обвинений: создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, хищение и отмывание средств. Всего в деле было 12 фигурантов. Некоторые из них также получили реальные сроки лишения свободы от пяти до двенадцати лет.

Также суд постановил лишить экс-министра ордена Дружбы. После отбывания срока в колонии ещё на три года ему ограничили свободу.

Из открытых источников известно, что Абызов в январе–мае 2012 года работал в администрации президента РФ, в должности советника.

В 2012–2018 годах был министром РФ по вопросам Открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева, имел самый большой задекларированный доход (до 520 млн рублей в год).

В новый состав правительства в мае 2018 года Абызов не вошел. После отставки местом проживания выбрал Италию.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря прокуратур попросил приговорить Абызова к 19,5 года лишения свободы и назначить ему штраф в размере 470 млн рублей.

Прокурор также настаивал на удовлетворении гражданского иска от потерпевшей стороны о взыскании с подсудимых 1,5 млрд рублей солидарно.

Ранее адвокат Абызова Анатолий Кузнецов заявил, что обвиняемый по иску Генеральной прокуратуры выплатил в бюджет более 20 млрд рублей.

Абызов был арестован в марте 2019 года в своём доме в Подмосковье. В суде его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации средств, полученных преступным путём. Ни Абызов, ни его предполагаемые сообщники своей вины не признали.

Абызов за пределы страны через группу офшорных компаний вывел 4 млрд рублей. В рамках гражданского иска надзорная инстанция в 2021 году взыскала с экс-министра 22 млн долларов.