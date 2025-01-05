Вашингтон, 5 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Конгресс США собирается принять несколько законопроектов, касающихся ситуации на государственной границе страны. Об этом заявил спикер палаты представителей Соединённых Штатов республиканец Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

DPA/J. Scott Applewhite/TASS

«У нас есть несколько законопроектов, которые мы рассмотрим в течение следующих двух недель, то что лежит на поверхности», — уточнил политик.

По словам Джонсона, указанные инициативы должны быть утверждены к инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, чтобы у него была возможность подписать принятые Конгрессом документы уже в первый день вступления в должность. Эта церемония пройдёт 20 января.

Спикер также подчеркнул, что существует ряд вопросов по государственной границе, решение которых диктуется «простым здравым смыслом». Он предположил, что за указанные законопроекты, вероятно, проголосуют даже некоторые представители Демократической партии США.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в феврале 2024 года Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в первую очередь намерен закрыть американскую границу. Он отмечал, нельзя допускать, чтобы в США нелегально проживали миллионы людей. Политик добавил, что в стране следует организовать массовую депортацию нелегалов.

Трамп не раз упрекал администрацию действующего президента Джо Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». 9 ноября телеканал CNN, со ссылкой на источники в Пентагоне, распространил информацию о том, что американское военное руководство размышляет над тем, как отреагировать на возможный приказ избранного президента о привлечении военных к высылке приезжих из страны.

11 ноября, после победы на выборах президента, Трамп объявил, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегалов в его администрации будет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля США Томас Хоман.