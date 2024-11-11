Вашингтон, 11 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман. Об этом 11 ноября заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я рад сообщить, что бывший директор Службы таможенного и пограничного контроля и приверженец контроля границ Том Хоман присоединится к администрации и станет отвечать за границы нашей страны», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Избранный президент подчеркнул, что Хоман будет отвечать в том числе за южную и северную границы, а также за морскую и воздушную безопасность.

Как передавало ИА Регнум, сразу после вступления в должность Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов и, возможно, выслать из страны сына короля Великобритании Карла III принца Гарри. В американских СМИ распространяется информация, что администрация Трампа рассматривает решение об отмене двух программ администрации действующего президента Джо Байдена, после чего из страны будут депортированы более 1,3 млн легальных мигрантов.

Ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр действующих программ. Портал Axios ранее отмечал, что Трамп, придя к власти, захочет депортировать миллионы нелегалов силами правоохранителей всех уровней власти.