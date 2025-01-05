Москва, 5 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями, сообщили 5 января в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«В период с 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что три вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью, ещё один — над Курской областью.

Ранее ИА Регнум передавало, что бойцы украинских подразделений утром 5 января предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ в Курской области. Артиллерия и авиация российской группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе противника. Российские войска ликвидировали два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин ВСУ.

Днём 5 января российские средства ПВО за два часа уничтожили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Ночью 5 января над регионом были сбиты 13 вражеских дронов. При отражении атак ВСУ никто не пострадал, разрушений нет.

В Ростовской области, где ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ, обломки вражеских беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеневка. Повреждения получили четыре дома и автомобиль.