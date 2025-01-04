Ростов-на-Дону, 5 января, 2025, 02:46 — ИА Регнум. В Ростовской области, где ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ, обломки вражеских беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеневка Неклиновского района. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Из-за падения обломков сбитых дронов в некоторых домах разбиты окна, посечены кровля и стены, повреждения получил автомобиль. Слюсарь уточнил, что сообщения в службу 112 о повреждениях поступили от жителей четырёх домов. На месте работают представители оперативных служб.

Врио губернатора области добавил, что ранений и возгораний при отражении атаки ВСУ удалось избежать. Слюсарь заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 5 января отражали воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами были сбиты вражеские беспилотники.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 дрона ВСУ, проинформировал 4 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.