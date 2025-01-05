Курск, 5 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. ВСУ в воскресенье, 5 января, предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ в Курской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 9:00 мск, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — сказано в сообщении.

Артиллерия и авиация группировки ВС РФ «Север» нанесли поражение штурмовой группе противника, отметила пресс-служба. Было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.

Также 5 января пресс-служба военного ведомства сообщила, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 340 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 49 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. Глава государства отметил, что конкретную дату назвать нельзя, так как идут серьёзные бои и торопить российских военных не стоит.

Также в декабре корреспондент швейцарской газеты Le Temps на Украине Борис Мабийар отмечал: вторжение украинских формирований в приграничные районы Курской области оказалось тактической ошибкой. В Киеве рассчитывали, что из-за их наступления ВС РФ оставят свои позиции в Донбассе, но ничего подобного не произошло, указал автор.