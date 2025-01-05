Петрозаводск, 5 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Автобус отправлен из Курска за туристами, которые попали в ДТП в Питкярантском районе Карелии. Об этом сообщили 5 января «РИА Новости» в турфирме «Виктория».

МЧС Карелии

«Это были наши водители и туристы из разных городов. Сами мы находимся в Курске», — пояснили в компании.

В турфирме добавили, что в Карелию выехал автобус вместимостью 53 человека, который доставит туристов по домам, то есть развезёт по городам проживания. Водитель, находившийся за рулём в момент аварии, ушиб ногу, сменный водитель не пострадал, уточнила собеседница агентства.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Ранее он информировал, что десять человек доставлены в больницу в Питкяранте, двое помещены в реанимацию. Ещё четверым оказали помощь в больнице в Сортавале, из них двое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, туристический автобус перевернулся на трассе Ляскеля ― Питкяранта в Карелии около 11 утра по московскому времени. Вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По данным МВД, в автобусе находились два водителя и 42 пассажира. Среди них были жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В списке пострадавших присутствуют четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. В основном люди получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).