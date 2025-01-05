Петрозаводск, 5 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В Карелии следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием автобуса, перевозившего туристов. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

МЧС Республики Карелия

«<…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Следователи провели осмотр места происшествия и транспортного средства, допрашивают свидетелей и очевидцев, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств ДТП.

В управлении уточнили, что авария произошла ориентировочно в 11:00 мск на автотрассе А-121. Водитель не справился с управлением вблизи деревни Керисюрья в Питкярантском районе, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Как передавало ИА Регнум, 5 января на трассе в Карелии перевернулся туристический автобус. ДТП произошло в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля ― Питкяранта. Среди пассажиров были жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. По данным МВД, в автобусе на момент аварии находились два водителя, а также 42 пассажира, из них четверо — дети.

Четверых пострадавших эвакуировали в Сортавалу, двоих ― в Питкярантскую ЦРБ, уточнил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. По его словам, в основном пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

Всего при аварии травмы получили семь человек, в том числе четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Пассажиров доставили в посёлок Ляскеля, где на базе средней школы развернули пункт временного размещения.