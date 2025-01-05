Курск, 5 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. В Курской области отменили сигнал ракетной опасности, который был объявлен в 14-й раз с начала суток на всей территории региона, сообщили 5 января в Telegram-канале оперштаба области.

Владимир Гердо/ТАСС

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — сказано в публикации.

Уточняется, что ракетную опасность объявили в 15:04 мск и отменили в 16:46 мск.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили ещё две ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные утром 5 января предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ в Курской области. Артиллерия и авиация российской группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе противника. Российские силы уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин ВСУ.

В этот же день пресс-служба Минобороны РФ сообщила о нанесении поражения живой силе и технике ВСУ в районах 15 населённых пунктов Курской и Сумской областей.

2 января появилась информация, что в приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников уничтожил три танка ВСУ. Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Танки противника были ликвидированы тремя точными ударами.