Курск, 2 января, 2025, 06:22 — ИА Регнум. В приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников ликвидировал три танка ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

«Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, вылетели на «свободную охоту». Они обнаружили украинские танки», — рассказали в военном ведомстве.

Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские танки были разбиты.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник.

Бойцы разведывательного подразделения группировки ВС РФ «Север» с помощью беспилотников выявили движение двух автомобилей противника, следовавших на позиции. Цели были уничтожены расчётами FPV-дронов в Харьковской области.