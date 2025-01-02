Бойцы ВС РФ разбили три вражеских танка в Курской области
Минобороны: в курском приграничье российские десантники уничтожили три танка ВСУ
Курск, 2 января, 2025, 06:22 — ИА Регнум. В приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников ликвидировал три танка ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, вылетели на «свободную охоту». Они обнаружили украинские танки», — рассказали в военном ведомстве.
Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские танки были разбиты.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник.
Бойцы разведывательного подразделения группировки ВС РФ «Север» с помощью беспилотников выявили движение двух автомобилей противника, следовавших на позиции. Цели были уничтожены расчётами FPV-дронов в Харьковской области.