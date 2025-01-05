Курск, 5 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Российские военные, действуя на курском направлении, за сутки нанесли поражение ВСУ в 15 районах. Об этом сообщило 5 января Минобороны РФ в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки «Север» ВС РФ, уточнили в ведомстве, продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в окрестностях Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Козачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.

Также они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

Около 9 утра в попытке остановить наступление ВС РФ украинские войска попытались совершить контратаку в направлении хутора Бердин в Большесолдатском районе. Штурмовая группа включала два танка, машину разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Эта техника, за исключением пяти бронированных машин, была уничтожена ударами российской авиации и артиллерии.

За сутки ВСУ потеряли под Курском до 340 военных, четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять миномётов.

Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 49 тыс. военных и 273 танка.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин, выступая 16 декабря на коллегии Минобороны, назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением против народа России. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакого смысла, это преступная авантюра киевского режима, от которой страдает мирное население. Выбросить противника из Курской области — святая обязанность ВС РФ, а задача спецслужб — найти и покарать преступников, подчеркнул он.