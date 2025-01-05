Курск, 5 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. В минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 340 военнослужащих, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 49 тыс. военных, сообщила в воскресенье, 5 января, пресс-служба Минобороны РФ.

Telegram/Military Media Center

Кроме того, противник за время ведения боевых действий в Курской области лишился более 3 тыс. единиц военной техники и вооружения, сказано в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 010 военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортёра, 1461 боевую бронированную машину, 1407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «Химарс» и шесть MLRS [и другую технику]», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Минобороны также сообщили, что российские войска в Курской области нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, предпринявшей попытку контратаки для остановки наступления ВС РФ в регионе.

Кроме того, пресс-служба проинформировала о нанесении в минувшие сутки поражения живой силе и технике ВСУ в районах 15 населённых пунктов Курской и Сумской областей.

19 декабря президент Владимир Путин подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. Глава государства отметил, что конкретную дату освобождения назвать нельзя, так как идут серьёзные бои и торопить российских военных не стоит.