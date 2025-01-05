Таллин, 5 января, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Парламент Эстонии закрыл русскоязычную версию своего официального сайта, сообщила в воскресенье, 5 января, телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу парламента.

Global Look Press/IMAGO/Tairo Lutter

Причиной названа низкая посещаемость этой версии сайта.

«Согласно решению правления [парламента], русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости», — сказано в сообщении.

В настоящее время действуют две версии сайта парламента — на эстонском и английском языках.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Эстонии по заказу властей будет проведена оценка необходимости использования русского языка в коммуникации государственных структур. Министерство юстиции Эстонии анонсировало, что перестанет переводить законы на русский язык.

Как передавало ИА Регнум, в декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников.

С начала 2024/25 учебного года русские школы Эстонии прекратили своё существование. Новые квалификационные нормативы требуют от русских учителей преподавать на эстонском на том же уровне, на каком они прежде учили на родном языке.

1 ноября стало известно, что МИД Эстонии готовит поправки к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.