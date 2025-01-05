Екатеринбург, 5 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга 5 января арестовал третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в городе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистам разрешили присутствовать только на оглашении решения судьи.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Екатеринбурге арестовали одного из задержанных молодых людей, которых обвиняют в подготовке теракта. Ранее суд арестовал второго фигуранта по данному делу. Все трое несовершеннолетних останутся под стражей до 21 февраля 2025 года.

Днём ранее ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.