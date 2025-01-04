Екатеринбург, 4 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео допроса двух подростков, задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге. Кадры 4 января разместил Центр общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ России

Всего задержали четырёх несовершеннолетних. Один из задержанных рассказал, что был приверженцем неонацистских взглядов и подписался на такого рода каналы, где призывали совершать действия против полиции.

«Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса <…> Мы совершили поджог. Я снимал на видео», ― признался подросток.

После этого он решил сделать взрывчатку, чтобы потом использовать её для подрыва, о чём попросил помощи у друга.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Также установлено, что молодые люди разделяли идеи запрещённой на территории России террористической организации. В отношении них возбуждено уголовное дело по трём статьям ― ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса. Задержанным предъявлены обвинения.