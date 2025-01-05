Москва, 5 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. В отношении бывшего члена Совета Федерации, основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, осуждённого за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, судебные приставы открыли восемь производств о взыскании более 8,6 млрд рублей. Это следует из банка исполнительных производств.

Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

В рамках одного из них, открытого 29 августа 2024 года, со Шпигеля взыщут свыше 8,1 млрд рублей, которые обратят в доход государства. Также с бывшего сенатора взыщут штраф в размере 450 млн рублей, неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор на сумму порядка 35 тыс. рублей.

Также выяснилось, что у Шпигеля есть задолженность по коммунальные платежам на сумму, превышающую 364 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Шпигеля задержали в марте 2021 года по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела бывшего главы Пензенской области Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор получил от основателя «Биотэка», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Шпигеля в марте 2021 года, его вынесли на носилках сотрудники скорой помощи, поскольку состояние здоровья экс-сенатора резко ухудшилось.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за коррупцию. Преображенский суд Москвы 5 ноября освободил от отбывания наказания бывшего сенатора. Решение связано с состоянием здоровья Шпигеля. В суде уточнили, что он не отбыл семь лет и четыре месяца. 10 декабря Мосгорсуд признал это решение законным.

Суд в Пензе взыскал с Ивана Белозерцева и его подельников более 8,1 млрд рублей, которые были незаконно получены ими. Так суд частично удовлетворил иск замгенпрокурора по делу о коррупции.