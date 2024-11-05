Москва, 5 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы 5 ноября освободил от отбывания наказания бывшего члена Совета Федерации, основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, следует из судебного поставления.

Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС Борис Шпигель

Об этом пишут «Известия». Решение связано с состоянием здоровья Шпигеля, который участвовал в заседании по видеосвязи. Экс-сенатор находится в больнице при следственном изоляторе «Матросская тишина».

Ранее суд принял к рассмотрению ходатайство защиты Шпигеля об освобождении его от уголовного наказания в связи с болезнью. В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, основатель «Биотэка», жаловался на состояние здоровья, находясь в СИЗО.

Он был осужден на 11 лет лишения свободы. В суде уточнили, что Шпигель не отбыл семь лет и четырёх месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Шпигель был задержан в марте 2021 года по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор получил от основателя «Биотэка», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Шпигеля в марте 2021 года, его вынесли на носилках сотрудники скорой помощи, поскольку состояние здоровья экс-сенатора резко ухудшилось.

В конце января суд в Пензе взыскал с Ивана Белозерцева и его подельников более 8,1 млрд рублей, которые были незаконно получены ими. Так суд частично удовлетворил иск замгенпрокурора по делу о коррупции.