Москва, 10 декабря, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания экс-сенатора Бориса Шпигеля по состоянию здоровья. Соответствующее решение во вторник, 10 декабря, огласила судья.

«Решение Преображенского районного суда Москвы оставить без изменения», — постановила инстанция.

Суд решил, что Шпигель освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом дополнительные наказания следует исполнять в установленном законом порядке.

Экс-сенатор не отбыл семь лет до окончания срока. 5 ноября его освободили от основного наказания из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Шпигель был задержан в марте 2021 года по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор получил от основателя «Биотэка», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Шпигеля в марте 2021 года, его вынесли на носилках сотрудники скорой помощи, поскольку состояние здоровья экс-сенатора резко ухудшилось.

Суд в Пензе взыскал с Ивана Белозерцева и его подельников более 8,1 млрд рублей, которые были незаконно получены ими. Так суд частично удовлетворил иск замгенпрокурора по делу о коррупции.