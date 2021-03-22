Москва, 22 марта, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте фигурантов дела пензенского губернатора Ивана Белозерцева, главу компании «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля вынесли на носилках сотрудники скорой помощи.

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Суд не смог принять решение об избрании меры пресечения, поскольку состояние здоровья Шпигеля резко ухудшилось. В суд были вызваны врачи, сообщает ТАСС. Медики вынесли Шпигеля на носилках и погрузили в карету скорой помощи.

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Принятие решения об аресте Шпигеля отложено, суд планирует рассмотреть этот вопрос 23 марта в 15:00 мск.

Напомним, ранее бывшему сенатору понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта бизнесмен и бывший продюсер исполнителя Николая Баскова Борис Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

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Ранее суд арестовал Белозерцева на два месяца — до 20 мая 2021 года. Региональное отделение «Единой России» приостановило членство губернатора в партии до завершения расследования.

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