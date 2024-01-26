Пенза, 26 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Суд в Пензе взыскал с бывшего главы региона Ивана Белозерцева и его подельников солидарно в общей сложности более 8,1 млрд рублей, которые они получили незаконно. Тем самым суд частично удовлетворил иск замгенпрокурора по делу о коррупции.

Владимир Астапкович/РИА Новости Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

«Исковые требования заместителя генерального прокурора России удовлетворить частично. Взыскать 8 млрд 158 млн рублей», — огласила решения судья.

Как сообщало ИА Регнум, по делу вместе с Белозерцевым проходят глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и его супруга, а также гендиректор компании «Фармация», родственник Белозерцева Фёдор Федотов и его водитель.

По версии следствия, в период 2019–2020 годов бывший глава региона лично и через посредников получал от Шпигеля и указанных фигурантов взятки деньгами и швейцарскими часами на общую сумму более 30 млн рублей, а также автомобиль представительского класса за дачу «Биотэку» конкурентных преимуществ в госконтрактах.

Днём ранее суд приговорил Белозерцевак 12 годам лишения свободы, Шпигеля к 11 годам. Изначально сторона обвинения запрашивала фигурантам 13 и 12 лет колонии строгого режима соответственно.